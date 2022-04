Mãe de Natália, do BBB 22, não aprova sexo no reality: ''Me incomoda''

Daniela Rocha, mãe de Natália Deodato, confessou que não aprova as relações sexuais da filha no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 20h28

A mãe de Natália Deodato (22), do BBB 22, revelou que não aprova as relações sexuais da filha no reality.

Daniela Rocha deu uma entrevista ao canal De Cara com Douglas Nobre, no YouTube, e revelou que já tinha conversado com a filha antes do confinamento e pedido para que ela não transasse no confinamento. A sister está ficando com Eliezer (32).

"Me incomoda, porque foi algo que combinei com ela. [...] Eu falei pra ela segurar o máximo que ela puder. Mas é algo que eu também não posso questionar, é algo dela. É uma menina-mulher. Ela sabe o que ela tá sentindo, o que precisa no momento. [...] Foi algo que eu sentei umas 100 vezes e falei: 'Não faça de jeito nenhum'", revelou ela.

Depois, Daniela também falou sobre a possibilidade de Natália e Eleizer ficarem juntos fora da casa do BBB 22. "De jeito nenhum", afirmou.

Amizade com Lina e Jessi

Ainda durante a entrevista, Daniela falou sobre a amizade entre Natália, Linn da Quebrada (31) e Jessilane Alves (26).

"Ela se apegou às meninas pra criar forças pra continuar. [...] A Jessi, eu acho ela uma pessoa muito inteligente. Eu acho que por a Natália ter uma personalidade muito forte, ela e a Jessi às vezes entram em choque. Coisa de amigo mesmo. [...] É uma amizade necessária, mas pra mim, tóxica", opinou.

Daniela afirmou que gosta de ver Natália com Lina e Jessi, mas ressaltou que filha e a professora tem debates desnecessários. "Eu acho que qualquer relacionamento que esteja te atrapalhando em algo que você vai fazer, você tem que ser mais básico naquele relacionamento. Tentar por na balança. [...] Eu gosto da amizade de todas, das três, mas ela e a Jessi muitas vezes debatem coisas que não eram necessárias dentro do jogo", completou.