Mãe de Lucas, do BBB 22, revela que conversou com os pais de Eslovênia

A mãe de Lucas Bissoli, o décimo eliminado do BBB 22, elogiou a família de Eslovênia

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 21h36

Após ser eliminado do BBB 22, Lucas Bissoli (31) participou do Bate-Papo BBB e conversou com sua mãe através de uma chamada de vídeo.

Na atração, dona Evandra afirmou que estava bastante orgulhosa do filho. "Você se jogou no jogo, ganhava suas provas, se dedicava. Foi você mesmo, foi coração... só me trouxe orgulho", disse ela, que também comentou as estratégias e alianças do estudante de medicina no jogo.

A apresentadora do programa, Rafa Kalimann (28), aproveitou o momento para falar sobre Eslovênia Marques (25), affair de Lucas no reality show, e quis saber se ela seria convidada para um almoço na casa da "sogra".

Dona Evandra, então, revelou que conversou com a família da sister e afirmou que eles são fofos. "Lógico! Vai ser um prazer receber. Ela, a família dela... Inclusive, já conversei com a mãe dela. Tive contato. São uns fofos!", respondeu.

Lucas ficou muito feliz em saber da proximidade da mãe com os pais de Eslô. "Sério? Que irado, mãe! Depois me passa o contato. Quero mandar mensagem também", afirmou o agora ex-BBB.

Possível romance com Eslô

Lucas Bissoli participou do Mais Você desta quarta-feira, 30, e falou sobre sua participação na casa mais vigiada no Brasil. Na atração, o estudante de medicina contou para Ana Maria Braga (72) se deseja continua o relacionamento com Eslovênia aqui fora. "Com certeza da Eslo porque ela foi meu porto seguro se não fosse ela teria me perdido um pouco do jogo", disse.