Mãe de Cara de Sapato publica texto sobre filho e Amanda e dá esperança para os fãs

Wilma Monteiro também disse que quer conhecer Amanda em breve e animou fãs de Cara de Sapato

A mãe de Cara de Sapato, dona Wilma Monteiro, deu mais uma vez esperanças sobre o futuro de 'Docshoe'e falou sobre Amanda no Instagram.

Em seu perfil, ela repostou um texto de uma fã da dupla que falava sobre a relação dos dois como um propósito de Deus. "Em uma coisa essa edição do Big Brother Brasil supera todas as outras disparada: esta foi a edição que deu a audiência a história de amor mais bonita já vista dentro desse reality show (e já houveram outras boas). A história de Antônio e Amanda e a intensidade da conexão que eles criaram um com o outro em tão pouco tempo é digna de cinema: serviu comédia, drama, um toque leve de terror e superação, mas, principalmente, serviu amor", dizia o texto da telespectadora.

"A amizade entre eles e a cumplicidade a que se entregaram, o afeto e lealdade trocados, a constância do carinho... Faz acreditar que nessa vida existem mesmo pessoas feitas para se encontrar e essa ideia - admita você ou não - deixa todo coração quentinho. Pensar que em pouco mais de 30 anos de vida, eles estiveram várias vezes na mesma cidade, por vezes frequentaram os mesmos lugares, sem nunca se conhecerem, deixa tudo mais interessante ainda. E aí, acabaram entrando em um reality show amarrados um ao outro e "BUM* finalmente se descobriram. O roteiro é sensacional", dizia a postagem.

Na legenda, dona Wilma escreveu: "Achei bastante interessante e realmente nos deixa impactados em como Deus uniu seres humanos na terra de forma tão inusitada"

Nos comentários, uma seguidora questionou: "Quando você vai encontrar a Amandinha?". "Em maio vou para o Rio de Janeiro. Espero vê-la", contou Wilma.

Veja: