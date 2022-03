Luísa Sonza e Liniker são atrações da festa do BBB 22

Na festa deste sábado, 12, Luísa Sonza fará um show com participação de Liniker

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 18h02

Neste sábado, 12, Luísa Sonza (23) se apresentará na festa do BBB 22. A cantora receberá Liniker (26) no palco do reality show para interpretar Melhor Sozinha, e ainda dá voz a um de seus sucessos.

Sonza tem garantidos em seu repertório sucessos como Toma, Combatchy e Café da Manhã, e falou sobre e apresentar mais uma vez para os participantes da atração.

"Não quero estragar a surpresa, mas a galera pode esperar muitos hits! Eu quero que seja um show marcante, cheio de músicas da era 'DOCE 22'. Prometo entregar tudo para os participantes, e para a galera de casa também", adiantou ela em entrevista ao Gshow.

A cantora também falou sobre a admiração que sente por Liniker, sua companheira de palco na próxima festa. "A Liniker é uma mulher incrível e que canta muito! Então, é claro que para mim é mais do que uma honra poder dividir o palco com ela", afirmou ela.

Animada para o show, Luísa contou o que o público ode esperar da parceria entre elas. "Nós somos artistas bem ecléticas, eu diria, então por mais que sigamos estilos diferentes dentro da música, de alguma forma a gente consegue se encontrar. E vai ser muito maravilhoso mostrar esse encontro para as pessoas", acrescentou.

A festa do BBB 22

A decoração da festa do BBB 22 terá muito glamour. Da cabeça aos pés, do portal de entrada à pista de dança, passando pelo golden carpet, os elementos da noite vão entregar muito brilho dourado e rose gold.

A câmera slow motion estará disponível mais uma vez e proporcionará o close perfeito aos confinados, que terão à disposição um set camarim exibindo as imagens captadas. Um queijo de dança também será instalado no espaço da comemoração, que contará com cardápio especial e espumante para tornar a festa ainda mais surpreendente.

Os figurinos dos participantes terão peças douradas, acessórios brilhosos, arcos e presilhas vão compor o look da galera.