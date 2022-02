Ludmilla admite orgulho e saudades de Brunna Gonçalves: ''Contando os segundos para te agarrar muito''

Em post nas redes sociais, Ludmilla manda mensagem aberta à sua esposa, admitindo orgulho e saudades

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 01h08

Foi dia de eliminação no Big Brother Brasil! Brunna Gonçalves (30) disputou o paredão contra Gustavo Marsengo (31) e Paulo André (23) e acabou saindo com 76,18% dos votos.

Ao longo da semana, a cantora Ludmilla (26), não poupou esforços para que sua esposa e dançarina permanecesse na casa. Na manhã de segunda-feira, 21, a cantora prometeu que caso a permancia de Brunna se concretizasse, ela lançaria uma nova edição do seu projeto musical Lud Session.

Depois, Ludmilla seguiu organizando mutirões em suas redes sociais. Como estímulo para aumentar o número de votos no empresário, alvo escolhido da vez, a cantora deixou à disposição um par de ingressos do seu projeto de pagode, Numanice 2. Para participar do sorteio, era preciso votar pelo menos 20 vezes e enviar um emoji no tweet do mutirão.

Hoje, 23, após descobrir que Brunna Gonçalves foi a escolhida pelo público para deixar o programa, a cantora fez um post, no Twitter, demonstrando o orgulho e a saudade que está sentindo da bailarina: "Bru você não soube jogar o game do BBB mas sabe muito do jogo da vida! Não fez fofoca, não destratou ninguém e não passou por cima do seu coração e dos seus valores. É por isso que tanta gente te ama aqui fora. Porquê você é do bem, humana e gigante. Contando os segundos pra te agarrar muito! Bem vinda de volta meu amor".

Em seguida, postou um meme, substituindo o nome de sua música "Numanice", por "Numaraiva", demonstrando como estava, depois de ver Brunna Gonçalves deixando o reality.

