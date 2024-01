Lucas Pizane dá pista sobre o sumiço de Vanessa Lopes após desistir do BBB 24

Cadê a Vanessa Lopes? A ex-sister apertou o botão da desistência do BBB 24 e não apareceu mais nas redes sociais

O ex-BBB Lucas Pizane fez um comentário sobre o sumiço da ex-BBB e influenciadora digital Vanessa Lopes desde que apertou o botão da desistência do BBB 24, da Globo. Ela não reapareceu nas redes sociais depois de sair da atração. Porém, ele tranquilizou os fãs da amiga ao dizer que ela está sendo acolhida.

Lucas e Vanessa ficaram amigos na casa do reality show e ele procurou a família dela para saber notícias dela. “A Vanessa é uma grande querida e uma das pessoas mais especiais para mim, durante o programa. Venho tendo contato com a família dela e, com certeza, ela está num lugar de acolhimento, buscando se cuidar e apresentar a melhor versão de si”, disse ele ao site Quem.

Por enquanto, a família de Vanessa Lopes ainda não se pronunciou sobre a saída dela no Big Brother Brasil. A jovem apertou o botão da desistência no final da tarde do dia 19 de janeiro. Depois de se despedir dos amigos, ela entrou no confessionário e deu adeus ao jogo.

Amiga fala sobre Vanessa Lopes

Após deixar o confinamento, a influenciadora digital Vanessa Lopes foi vista em um aeroporto e, desde então, não fez nenhuma aparição. Priscila Caliari, amiga próxima, quebrou o silêncio e revelou detalhes sobre o atual estado emocional da ex-sister.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Priscila, que também é criadora de conteúdo, lamentou o ocorrido: “Eu nem ia comentar sobre nada que aconteceu ontem porque me toca em outros lugares, sabe? Mas quando a Vanessa entrou no Big Brother eu falei na legenda da foto que o Brasil ia ver que ela não merecia o hate que ela tinha”, iniciou.

“Obviamente eu estava falando pelo sentido positivo, dela mostrar o coração dela, mostrar o quanto ela é uma pessoa incrível Mas infelizmente vocês conseguiram ver um outro lado, que é o que acontece quando a internet pega alguém para Cristo”, Priscilla lembrou que a amiga recebeu comentários cruéis e foi alvo de notícias falsas nas redes sociais.

“É muito nítido o ataque em massa que às vezes algumas personalidades começam a receber em nada”, disse a influenciadora, que aproveitou para revelar detalhes do estado de Vanessa: “Graças a Deus, a melhor coisa que ela fez foi apertar aquele botão porque agora, ela está com a família dela, está bem, está recebendo os cuidados que ela precisa”, disse.