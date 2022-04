Lucas e Eslovênia se reencontram pela primeira vez após o 'BBB 22'

Lucas e Eslovênia se encontraram pela primeira, após deixarem o 'BBB 22' e ambos registraram o momento nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 15/04/2022, às 01h20

Na noite de quinta-feira, 14, Lucas Bissoli (31) e Eslovenia Marques (25) se encontraram pela primeira após deixarem o BBB 22!

Encontro do casal

O reencontro da dupla ocorreu em um hotel de São Paulo. Para esperar a amada, Lucas separou um buquê de flores, enquanto o relógio marcava seus batimentos cardíacos acelerados. Depois do contato, ambos registraram o momento nas redes sociais, com a legenda: "Foram dias e dias vivendo a intensidade do Big Brother Brasil juntos e dias esperando para viver toda essa intensidade aqui fora".

"Esse momento chegou e antes dele acontecer, foram lágrimas de saudade, sorrisos de nervosismo e principalmente muita vontade de tudo isso acontecer", continuou o texto.

Por fim, utilizaram um trecho da famosa canção "Amor pra recomeçar", de Frejat, a fim de definir a atual situação do relacionamento: "Já dizia a música: que ainda exista amor para recomeçar. A vida é feita de recomeços e esse é mais um. Agradecemos a todos os Eslus pelo carinho e toda energia mandada, nosso coração está quentinho. Vem aí um novo ciclo da Dona Eslovênia com o Barão da Piscadinha."