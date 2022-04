Luana Piovani revela nova crise de choro da filha por saudade de Pedro Scooby: ''Sofrendo muito''

Nas redes sociais, Luana Piovani contou que Liz está com muitas saudades do pai, que está no BBB 22

Luana Piovani(45) revelou nesta terça-feira, 5, que Liz (6) teve uma nova crise de choro por conta da saudade que está sentindo do pai, Pedro Scooby(33), que está confinado no BBB 22.

No Stories do Instagram, a atriz e apresentadora contou que tentou tranquilizar a filha, explicando que faltam poucos dias para a menina reencontrar o pai, e confessou que não imaginava que o ex-marido ficaria tanto tempo no reality.

"Está um counting down [contagem regressiva] aqui em casa para o papai sair. Ontem a Lizoca teve uma crise de choro imensa, eu abracei ela, fiz conta, falei que vamos pra Nova York, enquanto o papai não chega a gente vai fazer tanta coisa boa... Ele já vai sair, só faltam 26 dias", começou.

Com a permanência de Scooby no reality, Piovani brincou sobre a possibilidade dele ser campeão. "Eu achei que o Pedro não fosse ganhar e não fosse ser um dos finalistas, mas estou achando que ele vai ganhar, viu?! Danadão vai sair com troféu na mão. Ele é bom de carregar troféu. Toda vez que ele entra num negócio normalmente ele ganha um troféu. Ele é danado", elogiou.

Piovani desabafa sobre choro da filha

Luana confessou que ficou com o coração apertado ao ver a crise de choro da filha, e revelou que Liz, Dom (10) e Bem (6) estão ansiosos para reencontrarem Pedro Scooby.

"Fiquei com coração tão apertado por causa dela que até trouxe ela pra minha casa porque agora é rodízio, um dorme comigo por dia... Mas está um counting down... estão todos muito ansiosos e com muita saudade do papai."

"Agora a Lizoca... Impressionante como a menina precisa mesmo. Na verdade o pai presente é bom pra todos porque ele é um modelo constante, mas eu acho que a menina tem mais essa carência da figura masculina. Nossa, ela está sofrendo muito. Graças a Deus dá pra matar a saudade depois. É o que eu falo pra ela: 'guarda a saudade, quando o papai sair você vai matar toda. Vai ser tão bom'", finalizou.

Vale lembrar que em março, Piovani contou que Liz estava sentindo muito a falta de Pedro Scooby. "Ela está numa crise, tem oito dias que chora toda noite com saudade com do pai", desabafou ela na ocasião.