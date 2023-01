Luana Piovani expõe opinião sobre celebridades que podem participar do BBB 23: "Semifamosos"

Luana Piovani comentou supostas participações de Paula Fernandes, Yasmin Brunet, Wanessa Camargo e Vitão no reality show

Luana Piovani (46) usou as redes sociais para comentar a suposta participação de celebridades como Paula Fernandes (38) e Yasmin Brunet (34) no BBB.

"Vim aqui pra casa da minha amiga que mora colado no teatro e ela acabou de me dar uma notícia maravilhosa, que vai começar Big Brother daqui a quatro dias. 'E vai ter semifamosos de novo?' Ela falou: 'vai'", contou Luana.

"E daí ela está me falando os nomes e estou achando incrível. Paula Fernandes com Yasmin Brunet. Achei muito bom. Ela me falou que tem Lucas Lucco, achei bom também... O Vitão fazendo um som com Paula Fernandes...A Wanessa Camargo vai?", continuou.

"Isso tudo são suposições. Mas eu achei divertido. Pra começar não sabia que ia ter. Segundo, Boninho, tá com tudo hein. Vai ser divertido. As meninas são bem opostas, não conheço a Paula, conheço a Yasmin.. mas estou achando que vai dar um caldo bom. A ver", finalizou.

Novelas, filmes e TV internacional: Relembre onde Luana Piovani já trabalhou

Luana Piovani tem sido assunto nas redes sociais devido aos desentendimentos com Pedro Scooby (34), seu ex-marido e pai de seus três filhos. No entanto, longe de todas as polêmicas, a atriz tem uma extensa carreira repleta de filmes, novelas e até mesmo produções na televisão internacional .

Apesar de ter iniciado a carreira como modelo, ela deixou a profissão para se dedicar a atuação. Ainda modelo, a artista estreou na televisão em 1993, na minissérie da Globo Sex Appeal, em que ela fez uma participação interpretando Angel. Em 1994 ela passou um ano no exterior se dedicando às passarelas e, no ano seguinte, fez sua estreia no cinema com o filme Super Colosso.

Ao longo de seus 25 anos de carreira, ela já trabalhou em 32 filmes e séries. No cinema, um de seus maiores sucessos foi com A Mulher Invisível (2009), mas também esteve em produções renomadas como Zuzu Angel (2006), O Casamento de Romeu e Julieta (2005) e O Homem que Copiava (2003).