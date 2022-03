Luana Piovani alfineta Boninho ao celebrar série em primeiro lugar no Globoplay

Atriz Luana Piovani postou provocação para o diretor do BBB 22 Boninho após a série superar o reality no Globoplay

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 11h08

A atriz Luana Piovani (45) usou suas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 23, para provocar Boninho (60)!

A artista está radiante com o primeiro lugar da série portuguesa O Clube nos mais vistos do Globoplay. A trama, na qual Luana vive a prostituta brasileira Michele, superou o reality global Big Brother Brasil.

A loira, que é ex-mulher do confinado no programa, Pedro Scooby (33), e mãe de três filhos com o surfista, fez questão de alfinetar o diretor do BBB 22 nos Stories de seu Instagram.

"Acordei com o patrão me mandando essa notícia. Ê, laiá, seguimos fazendo sucesso! Chupa, Boninho! Tinha esquecido", disparou Luana Piovani na web.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez da troca de farpas. A loira, que chegou a comentar que não assistiria ao BBB 22, recebeu beijos do apresentador Tadeu Schmidt (47) e respondeu: "Eu recebi seu beijo, Tadeu Schmidt. Minhas amigas me contaram, porque eu estava dormindo, mas eu recebi. E eu estou boba que eles falaram de mim lá no programa. Aê, Tadeu: recebi o beijo. Que gentil! E estou aqui devolvendo ele pra você".

Confira a postagem de Luana Piovani provocando Boninho: