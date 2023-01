Looks e eventos: Veja como a empresária Giovanna, do BBB 23, se expõe nas redes

Participante da Casa de Vidro do BBB 23, Giovanna expõe seus looks nas redes sociais e compartilha dicas de moda com seus seguidores

Giovanna Leão (25) é uma das participantes da Casa de Vidro do BBB 23. A empresária atua na área de produtos de beleza e acumula mais de 106 mil seguidores no Instagram. Na rede social, a ruiva compartilha principalmente os looks que usa, eventos que participa e suas viagens. No confinamento ela já declarou que é "louca" e não será planta se entrar no reality show.

A paulista não tem muitas publicações em seu perfil, mas sempre atualiza o feed com fotos para mostrar as roupas que usa. Ela também compartilha fotos de eventos em que esteve presente, como o o festival Rock In Rio em 2022 e também o IEM Rio, um evento gamer. Giovanna já declarou seu hobby por jogos online e até faz transmissões ao vivo enquanto joga.

No TikTok, apesar de a empresária não ser muito ativa, ela tem alguns vídeos publicados, o último é de agosto de 2022. A ruiva tem 656 seguidores e produziu alguns vídeos de moda, dando dicas para seus seguidores e mostrando suas compras de roupas e acessórios.

Giovanna se considera uma pessoa acelerada e explosiva, que gosta de ser o centro das atenções. "Quero participar do BBB para ser protagonista. Gosto dos holofotes e sei que tenho potencial para isso", afirmou. Além disso, ela diz que sabe escutar as pessoas, mas gosta de se posicionar e não tolera falta de respeito. "Não lido bem com pessoas arrogantes, que gritam muito ou que se fazem de sonsas".

A empresária declara estar disposta a se entregar totalmente nas provas, até entrou na academia para ganhar condicionamento físico e está criando estratégias. Ela vê no reality uma chance de ajudar sua família financeiramente. "Uma pessoa que está praticamente falida, como eu, entra no programa para jogar, uma coisa que amo fazer. E com um prêmio que faria uma diferença absurda na minha vida, é o cenário perfeito".