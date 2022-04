Big Brother / ENCONTRO DE MILHÕES!

Linn Da Quebrada se junta a Jão e performa a música "Idiota" na grande final do BBB 22

Com looks poderosos, Jão e Linn Da Quebrada soltaram a voz ao cantarem "Idiota" na final do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 27/04/2022, às 00h23