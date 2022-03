Lina na liderança do ranking semanal de prêmios pela primeira vez e Eliezer batendo 1 milhão de seguidores; confira a lista

Mais uma semana terminou e, com ela, o balanço do número dos brothers dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil; confira o ranking

A décima semana do BBB 22 chegou ao fim! Conforme os dias vão passando na casa mais vigiada do Brasil, mais prêmios os brothers vão acumulando. Desta vez, o destaque inédito foi Linn da Quebrada (31), isolando-se, pela primeira vez, na liderança do ranking de prêmios. Depois de vencer a Prova do Líder, tomou conta do topo da lista.

No ranking de seguidores, Paulo André (23) segue a tendência da semana passada e continua em primeiro. Entre os pipocas, Eliezer (31), enfim, ultrapassa a marca de 1 milhão de fãs, mas Gustavo Marsengo ainda continua na liderança.

Ranking de prêmios

1º lugar: Linn da Quebrada, com R$25,500 em prêmios;

2º lugar: Paulo André, com R$21 mil em prêmios;

3º lugar: Jessilane Alves, faturando R$15 mil em prêmios.

Ranking de seguidores (camarote)

Paulo André: de 5.767.157 para 6.060.020 - mais cerca de 292 mil seguidores

Pedro Scooby: de 4.342.000 para 4.497.000 - mais cerca de 156 mil seguidores;

Arthur Aguiar: de 12.579.000 para 12.693.000 - mais cerca de 114 mil seguidores;

Linn da Quebrada: de 2.680.000 para 2.746.000 - mais cerca de 66 mil seguidores;

Douglas Silva: de 2.915.000 para 2.978.000 - mais cerca de 63 mil seguidores;

Ranking seguidores (pipoca)

Gustavo Marsengo: de 863.118 para 954.926 - mais cerca de 91 mil seguidores

Jessilane Alves: de 1.095.000 para 1,126.000 - mais cerca de 31 mil seguidores;

Lucas Bissoli: de 915.000 para 937.000 - mais cerca de 21 mil seguidores;

Eliezer: de 992.000 para 2.100.000 - mais cerca de 17 mil seguidores;

Eslovênia Marques: de 22.080.000 para 2.100.000 - mais cerca de 17 mil seguidores;

Natália Deodato: de 2.710.000 para 2.696.000 - menos cerca de 13 mil seguidores.

Eliezer (32) conquistou a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram na última quarta-feira, 23!

A equipe do participante do BBB 22 celebrou a chegada dos novos fãs e falaram sobre o carinho que o empresário está recebendo:"O MILHÃO VEIO! Sempre soubemos que viria. Algumas pessoas podem questionar "demorou, né?" O que acontece é que sempre prezamos pela QUALIDADE do que a quantidade".