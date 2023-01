Lexa reage após sister lavar as cuecas de. seu marido, MC Guimê: "Vou querer"

Lexa reage após sister ter atitude inesperada na casa do BBB23

A paranaense Amanda surpreendeu MC Guimê com uma atitude inesperada na casa do BBB23. É que na tarde desta terça-feira (24), ela lavou as cuecas do rapper que estavam sujas.

Bem humorada, a sister avisou que vai querer algo em troca para compensar a "ajudinha"

"Eu vou querer ingresso pro show da Lexa depois daqui, viu, Guimê?", disse. "Vou querer ir no show da Lexa, porque tô até lavando cueca do marido dela!", avisou.

Nas redes sociais, a cantora avisou que ela e Bruna Griphao já estão convidadas para o show.

Mais cedo, Lexa pediu para os fãs aliviarem a barra do cantor. "Eu já tô achando que a galera perdeu a mão e tá exagerando. Parece que o Guimê cometeu um crime", disse ela.

Veja o momento:

A mands querendo convite pro show da lexa, pois tá lavando as cuecas do Guimê 😂😂😂



ERRADA NÃO TÁ pic.twitter.com/FCTg3T31n6 — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) January 24, 2023

Lexa falou sobre posicionamento de Mc Guimê

Na última madrugada, ela teve de desassociar sua opinião da de MC Guimê após o cantor passar um certo pano sobre a relação tóxica de Gabriel Tavares e Bruna Griphao. Muitos acabaram cobrando o posicionamento da cantora.

"Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala. Eu espero que as pessoas saibam separar isso. Eu nunca apoiarei agressão. Guimê nunca foi essa pessoa comigo. E eu nunca passarei esse pano", iniciou ela.

Ela afirmou que mesmo não concordando com o posicionamento do amado, continuaria ao lado dele. "Eu não vou largar a mão do meu marido jamais, porque sei o coração bom que ele tem. Ele é um homem MARAVILHOSO pra mim", continuou.