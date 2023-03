Lexa reage ao ver MC Guimê com novo visual no BBB 23: 'Um monge'

Lexa se diverte ao comentar sobre o novo corte de cabelo de seu marido, MC Guimê, no BBB 23

A cantora Lexa (28) se divertiu ao comentar sobre o novo visual do cantor MC Guimê (30) na casa do BBB 23, da Globo. Nesta segunda-feira, 13, o artista raspou o cabelo e apareceu careca no quarto do líder.

A imagem dele com o novo visual circulou pela internet e Lexa reagiu. “Casada com um monge”, disse ela ao comentar sobre a careca do marido.

Logo depois, ela enfrentou como gosta do corte de cabelo dele. “Eu gosto do cabelo baixinho na máquina, mas ele está raspando, ficando parecendo um monge de Oz. Mesmo assim eu te amo”, escreveu.

Casada com um monge 😂❤️💎 https://t.co/Xrf79hb45h — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) March 13, 2023

Murilo Benício fica careca para novo trabalho na TV

O ator Murilo Benício está com novo visual! Nesta segunda-feira, 13, ele revelou que passou por uma transformação radical em seu cabelo. O artista ficou careca para iniciar as gravações da série Justiça 2, da Globo, que é escrita pela autora Manuela Dias.

Nas redes sociais, ele compartilhou um vídeo de sua transformação. Uma cabeleireira raspou o cabelo dele com agilidade e o ator ficou impressionado. “Estou quase pedindo anestesia. Eu nunca raspei. Eu já fiz um filme que eu era monge, aí eu raspava [só o topo da cabeça]”, disse ele, e completou: “Nossa, foi mesmo. Você nem botou uma tesoura para ver. Você foi sem dó nem piedade! Eu achei que você fosse cortar curtinho”. Ao se ver careca, ele disse: “Estou achando bem esquisito”.