Lexa ganha presentes das amigas após polêmica com MC Guimê no BBB 23

Lexa reaparece nas redes sociais para agradecer pelos presentes que ganhou das amigas após se ver envolvida em uma polêmica de MC Guimê no BBB 23

A cantora Lexa voltou aos stories do Instagram no final da tarde desta quinta-feira, 16, para agradecer pelo carinho de suas amigas. Sem mostrar o seu rosto, ela exibiu os presentes que recebeu das amigas para lidar com um momento difícil em sua vida pessoal. A artista se envolveu em uma polêmica após ver cenas do seu marido, o cantor MC Guimê, passando a mão no corpo da mexicana Dania Mendez durante uma festa no BBB 23, da Globo.

Depois de desabafar e contar que vai parar de assistir ao reality show, a estrela mostrou os presentes que ganhou. Lexa revelou que recebeu um buquê de rosas da influencer Rafaella Santos, que é irmã de Neymar Jr, e também doces e bolo da influencer Tata Estaniecki Cocielo. “Obrigada, amigas”, afirmou ela. Em resposta, Tata afirmou: “Te amo e estamos juntas até o fim”.

Mais cedo, Anitta também demonstrou o seu apoio para Lexa e contou que a chamou para viajar no final do mês. No Twitter, a dona de 'Envolver' e amiga íntima de Lexa, escreveu: "Antigamente eu era aquele tipo de amiga que sempre mete a colher no relacionamento da amiga e depois eles voltam e eu me fodo... hoje em dia continuo sendo a mesma amiga". Ela ainda compartilhou um print de seu WhatsApp tentando confirmar Lexa em uma viagem: "Meu amor, você pode confirmar a Lexa na viagem do meu aniversário, por favor? Não sei se ela te mandou mensagem, mas se não mandou, vale a minha mensagem".

Lexa faz desabafo nas redes sociais sobre a situação com MC Guimê

Depois de toda a repercussão das cenas de MC Guimê na festa do líder no BBB 23, Lexa escreveu um texto para informar que não vai mais assistir ao reality show.

“Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu estou assustada, triste e decepcionada. Dói demais!”, disse ela.

E completou: “Eu estou arrasada, eu estou no fundo do poço. Estou machucada e não tenho força para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”.