Lexa conhece a ex-BBB Tina: ''Obrigada por cuidar tão bem do Guimê''

Cantora Lexa, esposa de MC Guimê, recebe a terceira eliminada do BBB 23 e aliada do cantor, Tina, em seu bloco e mostra vídeo do encontro

A cantora Lexa (27), esposa de MC Guimê (30), que está confinado no BBB 23, conheceu a ex-BBB Tina neste domingo, 12, em São Paulo!

Antes da funkeira sair em seu bloco pelas ruas da zona oeste da capital paulista, as duas se encontraram nos bastidores. A jornalista angolana foi a dupla de Guimê no início da edição do reality show da TV Globo e aliada do brother no jogo até ser a terceira eliminada da temporada na última terça-feira, 07.

Em seu perfil no Instagram, Lexa compartilhou um registro divertido do encontro, brincando com o fato de Tina e Guimê terem ficado algemadas no começo do BBB 23.

"Aaaah, Tina, que alegria te conhecer!! Obrigada por cuidar tão bem do MC Guimê , agora somos amigas, minha musa. Bora pro meu bloco, que já já saí!", escreveu Lexa ao legendar o post.

Nos comentários, Tina brincou: "Meu Deus, hoje eu tô de conchinha com a Lexa."

Confira o vídeo do encontro de Tina com Lexa:

BBB 23: Lexa fala sobre período solteira: ''Percebi que era caidinha pelo Guimê''

Lexa falou sobre o tempo que passou solteira após se separar de MC Guimê, que está no BBB 23. Eles retomaram a união dois meses após anunciarem o fim, mesmo, segundo ela, estando certos do término e até oficializando a separação em cartório.

"Percebi, no bom sentido, que eu realmente era muito caidinha pelo Guimê. Ficava pensando no bofe. Ficamos vários meses tentando nos ajustarmos. Eu comecei a trabalhar demais e o Guimê também, a gente começou a se desajustar. Quando começa a ficar muito amigo, é um perigo. A gente não tinha momentos de marido e mulher, não conseguia, nunca tinha tempo. Tanto é que meu texto de separação, é meio claro que eu quero voltar... não é só amor que segura um casamento. A gente entendeu que precisa sair toda semana pra jantar, ir para o cinema, a gente tinha perdido essas coisas de casal", admitiu.

