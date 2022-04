Léo Picon detona jogo de Arthur Aguiar: ''O Prior nessa edição acabaria com ele''

Atento ao 'BBB 22', Léo Picon usa as redes sociais para banalizar as estratégias de jogo de Arthur Aguiar

CARAS Digital Publicado em 08/04/2022, às 22h50

Sempre atento aos últimos acontecimentos do BBB 22, Léo Picon (25) usou as redes sociais para criticar o jogo de Arthur Aguiar (33) dentro da casa!

Nesta noite de sexta-feira, 08, o irmão de Jade Picon (20) publicou um tweet banalizando as estratégias de jogo do ator.

Onde tudo começou

Ontem, 07, Chico Barney (39), colunista do UOL Splash, fez um comentário sobre a facilidade com que Arthur se sobrepõe ao resto dos outros participantes: "Eu acho o Arthur insuportável com esse papo e com vários outros. Mas também acho genial a maneira como em toda enxadada ele encontra uma minhoca. Nascido para jogar BBB. E ficou fácil contra esse elenco".

Léo Picon, então, resolveu responder o jornalista, falando que o elenco do programa é fraco e que Felipe Prior(29), do BBB 21, acabaria com o jogo de Arthur facilmente: "O ás dele [Arthur] é que esse elenco é bem fraco de jogo e de carisma... A única pessoa que peitou ele tem 20 aninhos e se precipitou demais. O [Felipe] Prior nessa edição acabaria com ele lentamente e sem grandes dificuldades. Soltei a bomba e saí fora".