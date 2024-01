Leidy Elin: participante do 'BBB 24' acumula dívidas e vive situação delicada

Leidy Elin: participante do 'BBB 24' acumula dívidas e tem nome sujo; veja quanto ela está devendo

Anunciada como integrante do grupo Pipoca do BBB 24, Leidy Elin está vivendo uma situação financeira complicada. É que a nova sister, a primeira a ser revelada pelo programa, tem muitas dívidas aqui fora.

Segundo informações do portal Leo Dias, ela está no vermelho e com compromissos não pagos. Operadora de caixa e trancista, ela está devendo R$ 800 reais no cartão de crédito e R$ 1.580 reais de um financiamento.

Com os juros acumulados, as dívidas superam os R$ 3 mil reais, valor superior aos rendimentos atuais da profissional. Leidy Elin deve conseguir pagar com folga as dívidas, já que ultrapassou os 200 mil seguidores em poucas horas.

Em um piscar de olhos, a operadora de caixa e estudante de direito, que mantinha menos de mil seguidores em sua conta, se transformou em um fenômeno após o anúncio de sua participação no reality show. Com apenas seis publicações, a equipe viu seu perfil explodir com uma enxurrada de novos admiradores.

Leidy Elin enfrentou drama na família

Recém-confinada, Leidy Elin revelou que perdeu o seu pai aos 8 anos de idade e foi criada pela mãe. Ela enfrentou dificuldade financeira em seu crescimento e começou a trabalhar com apenas 14 anos de idade para ajudar sua família. Hoje, ela trabalha como operadora de caixa e trancista, além de vender copos em estádio de futebol quando precisa de uma renda extra.

Ela já foi manicure e cabeleireira e estuda Direito. Atualmente, Leidy está solteira, mas já foi noiva por cinco anos e terminou ao descobrir uma traição. Durante seu anúncio na emissora, a jovem, que tem apenas 26 anos de idade e é natural de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, elencou suas principais características: "Não faço a 'boa moça'", disse.