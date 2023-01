Larissa Tomásia comenta entrada de sua xará no BBB 23: "segunda versão"

Ex-BBB Larissa Tomásia foi surpreendida pela entrada da professora de educação física

A ex-participante do BBB, Larissa Tomásia, ficou chocada com a entrada de uma participante do Pipoca na edição deste ano. Ela chamou a xará, Larissa Santos, de "segunda versão" ao ver o VT de entrada dela.

Tomásia entrou pela casa de vidro na edição do ano passado e chegou causando ao plantar fake news e incentivar Paulo André e Jade Picon a ficarem juntos. Agora, ela achou sua "irmã gêmea".

A professora de Educação Física, também Larissa, foi anunciada no grupo dos pipocas e despertou a atenção da ex-BBB.

"Como assim o Boninho escolhe uma segunda versão de mim? Até o cropped rosa", comentou no Twitter sobre a roupa que entrou no programa. "E a menina parece comigo", digitou indignada.

"Boninho sente saudade de vc larissa kkkkkk", comentou um fã. "Diva, você voltou como prof. de educação física pro bbb??", brincou outra.

Vale ressaltar que a nova Larissa, mesmo sendo pipoca, já tem milhares de seguidores e o número só tende a crescer.

Confira os tweets de Larissa Tomásia:

E a menina parece comigo véi kkkk — Larissa Tomásia 🍋 (@larissatomasia) January 12, 2023