Larissa e Fred ficam constrangidos ao receber pergunta sobre intimidade: "Edredom"

Casal Larissa e Fred Bruno continuam juntos após o BBB 23 e responderam pergunta íntima na final do programa

O casal formado no BBB 23, Fred Bruno e Larissa, continuam juntos após o final da edição. Após comemorarem juntinhos o aniversário do youtuber, eles mostraram que estão mais juntos do que nunca na final que deu o prêmio a Amanda.

Conversando com as apresentadoras Vivian Amorim e Patrícia Ramos, os dois ficaram constrangidos ao serem questionados sobre a intimidade longe das câmeras. "Já rolou um beijão na boca?", perguntou Patrícia. "Rolou beijo, lógico, você acha que sou besta?", disse Fred Bruno, sem perder tempo.

Amorim, no entanto, foi mais além e questionou se já havia rolado um "edredom" entre o casal. Sem graça, os dois não responderam à pergunta e Patrícia brincou: "Ele olhou para ela para responder".

Desde o começo da edição, os dois mostraram uma grande química, primeiro como amigos e depois como algo mais. Ainda não se sabe o futuro do casal, mas Fred foi gravado diversas vezes comemorando quando Lari sobrevevia ao paredão, já que ela foi a quarta colada da 23ª edição.

Larissa foi "expulsa" da entrevista das finalistas

Para entrevistar somente as finalistas Bruna Griphao, Aline Wirley e a campeã Amanda, a apresentadora Ana Clara teve que pedir licença para a professora de Educação Física, que estava ao lado delas para a conversa.

"Amiga, pode ir", disse Ana Clara, dando um chega para lá na morena. Na internet, o momento viralizou com alguns internautas apontando grosseria da comandante e outros achando normal que ela pedisse o afastamento da sister.