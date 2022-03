Larissa avalia a sua participação no Big Brother Brasil 22: ''Era minha estratégia jogar uma faísca''

Em entrevista, Larissa fala sobre o jogo, alfineta brothers e revela a sua torcida no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 14h51

Larissa Tomásia (25) foi a sexta eliminada do BBB 22 com 88,59% dos votos. Em entrevista com a TV Globo, a ex-sister avaliou o seu jogo, comentou sobre as suas alianças e ainda alfinetou brothers.

A participante da Casa de Vidro deixou o jogo em um paredão com Arthur Aguiar (31) e Linn da Quebrada (31), e mesmo com a sua saída, ela contou que essas duas semanas foram de muita intensidade.

"O BBB, para mim, foi bastante intenso, embora tenham sido apenas duas semanas. Poderiam ter sido mais, se não tivesse tido um errinho do Eliezer e do Vinícius (risos). Mas foi muito gratificante viver tudo aquilo. Eu dei o meu melhor onde eu achei que poderia ter dado, dentro das minhas possibilidades", disparou ela.

A influenciadora digital também comentou sobre as informações privilegiadas que possuía das primeiras semanas de reality. "Eu deveria ter me segurado mais. A língua ali ficou solta! Quando eu comecei a ver os participantes, já fui falando tudo na cara. Passei algumas informações falsas porque eu queria mexer no quarto das meninas, jogar uma faísca. Mas depois, quando comecei a ter a convivência com o pessoal da casa, mudou totalmente minha visão de jogo. É complicado, difícil", afirmou.

Um dos momentos mais 'tenso' entre os morados do quarto Lollipop foi a descoberta que Eliezer e Vyni não seguiram a estratégia montada pelas meninas. Sobre isso, Larissa disse: "Depois que eu vi a cena, vi que o Eli não está comprometido com as meninas. Percebi que ele é uma pessoa de “leva e traz” e só está se importando com ele mesmo no jogo. Ele queria tirar o dele da reta, fez isso de propósito por causa dos meninos, o que é uma pena, porque as meninas tentam fazer de tudo para proteger ele e o Vyni. Além disso, o Eli tem muita influência sobre o Vyni. Ao meu ver, ele se aproveita dos sentimentos do Vyni por ele", contou.

Ela também revelou se ficou magoada com a situação. "Fiquei bastante magoada porque, lá dentro, realmente pensei que ele tivesse feito sem querer. Só que quando eu vi a cena e vi que foi uma coisa proposital, eu fiquei magoada porque ele brincou com o meu sonho. Ele poderia ter se comprometido, votado no Douglas, ter feito o que era para fazer, e não fez. E aí veio a consequência de eu ir ao paredão com duas pessoas muito fortes da casa e queridíssimas aqui fora, algo que eu já sabia também. Eu peguei um paredão super pesado e a resposta veio, que foi a minha saída".

Por fim, Larissa revelou para quem vai a sua torcida no BBB 22: "Eu admiro vários participantes, que, na minha concepção, acho que jogam muito bem, mas no momento a minha torcida é para a Lina. Ela é muito coração, muito aberta, e ela sabe jogar. É uma pessoa incrível, com quem eu me dei muito bem desde quando eu estava na casa de vidro até o momento da minha saída", disse.