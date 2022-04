Laís Caldas reencontra Brunna Gonçalves e Vyni durante show de Ludmilla: ''Que momento!''

Laís Caldas mostrou em suas redes um encontro especial que teve com Brunna Gonçalves e Vyni durante show da Ludmilla

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 16h51

Nesta quinta-feira, 7, Laís Caldas (30) decidiu usar suas redes sociais para exibir um encontro especial que teve com seus ex-colegas de confinamento, Brunna Gonçalves (30) e Vyni (23).

O trio se reuniu nos bastidores do show de Ludmilla (27) em São Paulo e fez uma série de cliques onde aparecem se divertindo, posando para cliques fazendo caras e bocas, usando looks elegantes.

Na legenda, a médica falou com carinho do momento: "Sobre a noite de ontem: que momento! O BBB está me dando o carinho de vocês e a oportunidade de viver momentos como esse, com pessoas que gosto e admiro muito."

"Ontem foi dia de reencontrar e matar a saudade dos meus Lollipoppers Bru e Vyni, e também curtir o meu primeiro show pós BBB, em grande estilo, com a Lud. É muita emoção gente!", finalizou ela.

Rapidamente, os seguidores da ex-BBB passaram a comentar no post: "Gente linda!", disse um. "Gatos!", falou outro. "Momento de milhões!", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Laís Caldas ao lado de Brunna Gonçalves, Viny e Ludmilla: