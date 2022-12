Laís Caldas fala sobre boatos de separação de Gustavo Marsengo

Ex-BBB Laís Caldas falou sobre passar natal separada de seu amor Gustavo Marsengo

A ex-BBB Laís Caldas falou sobre os boatos de separação de Gustavo Marsengo. Os dois se conheceram no reality show, começaram a namorar e devem passar o Natal separados.

"Não podemos ficar dois dias separados que todo mundo pensa que a gente terminou. Estamos mais juntos do que nunca. É Natal, a gente passa com família", começou Laís.

"Depois que casa, aí cada um passa com a família de um. É assim que funciona aqui em casa. Ele está com a família dele e eu com a minha, só isso", finalizou. Os dois publicaram foto recentemente assistindo aos jogos da Copa do Mundo.

Além de influenciadora, ela voltou a trabalhar como médica dermatologista em setembro e, recentemente, compartilhou que havia feito um procedimento no bumbum."Bumbum de milhões! Hoje foi o meu dia de preencher o bumbum com ácido hialurônico. É um procedimento super tranquilo, para dar volume e contorno do bumbum. Utilizamos 60ml, obtendo resultado imediato, com duração de até 2 anos. Deixando o meu bumbum redondinho e pronto para o verão", disse a morena em seu Instagram.

Veja story de Laís Caldas sobre Gustavo Marsengo: