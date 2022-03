Laís Caldas, do BBB 22, conhece mãe de Gustavo: ''Encontro com a sogrinha''

A ex-BBB Laís Caldas publicou algumas imagens do encontro com a mãe de Gustavo

Laís Caldas (30), usou as redes sociais nesta sexta-feira, 25, para mostrar um encontro muito especial.

A nona eliminada do BBB 22 conheceu dona Sandra, a mãe de Gustavo Marsengo (31), com quem teve um affair no reality show.

"E o encontro com a sogrinha @souasandroca, mãe do @gustavo_marsengo veio aí", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores da ex-sister ficaram empolgados com o encontro. "Encontro de milhões", disse uma fã. "O meu coração não aguenta", brincou outra. "Que tudo esse encontro", celebrou uma internauta. "Que coisa mais linda", falou mais uma.

Apaixonada?

Laís participou do programa Mais Você e durante uma conversa com Ana Maria Braga (72) foi questionada sobre seu relacionamento com Gustavo. A agora ex-sister falou sobre a possibilidade do romance continuar fora do reality show.

"Estou esperando ele aqui fora, quando ele sair a gente vai conversar e vamos ver o que vai virar, ele que me trazia calma lá na casa, era meu momento de sossego então eu to gostando, to envolvida", explicou ela.

