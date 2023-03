Ladeira abaixo! Key do 'BBB23' vive debandada de fãs pela terceira semana seguida

Key do 'BBB23' vive debandada nas redes sociais e perde seguidores mais uma vez

A sister Key Alves segue em queda livre e vive a pior fase entre todos os participantes do BBB23 nas redes sociais. Mesmo escapando do Paredão nesta semana, a jogadora de vôlei encerra mais uma semana negativa.

Pela terceira vez consecutiva, ela perdeu seguidores em uma semana. De acordo com o estudo da BR Media Group, holding de conteúdo e influência para marcas e criadores, a participante foi a única que perdeu seguidores nos últimos dias.

Nos últimos dias, foram 18 mil fãs a menos em seu perfil nas redes sociais. Ela é a única a conquistar números negativos . As declarações polêmicas na casa e o jogo controverso já fizeram ela perder centenas de milhares de seguidores.

Já Cara de Sapato está fazendo o movimento inverso. Só nesta semana, o lutador viu seu número de seguidores crescer 17,15% - do mesmo modo, Amanda também apresentou resultado posivito com crescimento de 12,77%..

Key Alves fantasia reencontro com Gustavo

A Key Alves vai ficar decepcionada quando deixar a casa mais vigiada do país do Big Brother Brasil 23 e ver que seu amado, o fazendeiro Gustavo ‘Cowboy’ Benedeti, já não pensa mais na relação. Nesta quarta-feira, 1, a atleta fantasiou com o reencontro dos pombinhos e apostou que ele está esperando ela, enquanto curtia uma piscina e conversava com a Domitila, a jogadora falou sobre a falta que sente do amado.

“Querendo ou não, eu já chorei aqui, já falei que estava com saudades. Mas é muito diferente, já conheço essa dor”, comentou a jogadora. “A diferença é que agora é uma pessoa que vale a pena. Uma pessoa que você sabe que está lá te esperando”, aconselhou a Miss Alemanha.

“Eu sei que ele está lá me esperando. E ele já vai estar com bigodinho”, brincou a atleta, concordando com a amiga, mostrando que tem certeza que o fazendeiro está esperando o retorno da amada para a vida real fora da casa.