BBB 23: Key tem ataque de ciúme após Gustavo dançar com Larissa

Na festa do BBB 23, Key Alves não gostou de aproximação mínima de Gustavo com Larissa

A festa do BBB 23 da última sexta-feira, 24, foi cheia de emoções. Teve briga, teve ciúme, xingamento e muito drama. Key Alves protagonizou um mini-ataque de ciúme de Gustavo.

O caubói e Fred dançavam na pista, um de frente para o outro, quando Larissa chegou brincando e dançando, se colocando entre os dois brothers.

O affair de Key brincou e girou entre eles e já foi para o lado de Key Alves, mas a pouca aproximação já incomodou a jogadora de vôlei. Vale lembrar que Larissa e Fred se relacionam dentro da casa,.

"Estou vendo essas suas brincadeiras suas com ela", avisa Key. "Não estou brincando", diz Gustavo. "Tô vendo. Não sei porque você faz essas graças".

O caubói explica: "Eu estava brincando com Fred e ela chegou", diz ele. "Eu não vi isso", responde Key. "Você não pode falar isso então", rebate. A jogadora de vôlei continua teimando que ele estava de gracinha com ela e ele nega. "Não, com o Batman", conclui a sister.

Veja vídeo: