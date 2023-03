Key Alves tem conversa decisiva com Gustavo após o BBB23: "Quer ficar comigo mesmo?"

Key Alves tem conversa decisiva com o brother após deixar o programa; veja o que ele respondeu

A sister Key Alves confessou nesta sexta-feira, 10, que colocou Gustavo Benedeti contra a parede logo após os dois se encontrarem pela primeira vez fora do BBB23. Ela contou a história em uma entrevista reveladora.

"Eu fiquei vendo as conversas na internet... o pessoal: 'Ele não quer você, não!'. Aí eu comecei a entrar nisso", disse ela ao podcast BBB Tá On. A atleta disse que fez questão de questionar o caubói, já que estava preocupada com o que estava lendo .

"Peguei ele no cantinho, nos bastidores, e falei: 'Cara, você quer ficar comigo mesmo?'. E ele: 'Lógico!'", disse ela rindo da situação. Segundo ela, os dois vão tentar mesmo um romance aqui fora.

Também para o podcast, ela contou que seu primeiro banho pelado foi logo na companhia do amado. "Só tomei banho pelada ontem porque nos últimos dias eu estava entrando de calcinha. A que eu fiquei pelada, foi acompanhada. Foi muito estranho porque eu estava muito tímida", declarou.

Cara de Sapato critica a higiene de Amanda

Não é de hoje que Antônio 'Cara de Sapato' (32) se incomoda com a higiene de Amanda (31). Desde que os dois entraram no BBB 23 em dupla, o lutador aconselha a médica a melhorar alguns hábitos. Mas no último final de semana, o atleta abriu o jogo e foi bastante sincero com a colega, ao pedir que ela tomasse banho e lavasse o cabelo em duas ocasiões diferentes.

No domingo, 5, o brother sentiu um mal cheiro e decidiu questionar a médica: "Não tomou banho, Amanda?”, perguntou. Ela explicou: “Hoje não, vou tomar para dormir". Indignado, o lutador perguntou novamente sobre o banho. “Tomei hoje, às sete horas da manhã, depois da festa", a médica confessou. “Amanda… Bem que eu estava sentindo! Porr*!", Cara de Sapato disse sobre o odor.