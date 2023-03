Key Alves surpreende ao revelar quem merece vencer o BBB23: "De coração"

Key Alves surpreende ao mudar sua torcida após deixar o BBB23; veja

A sister Key Alves disse que mudou sua opinião sobre quem merece vencer o BBB23. É que ela viu imagens e situações aqui fora e acabou mudando sua torcida.

Nesta quarta-feira, 8, ela revelou que não torce mais por Domitila Barros. Para ela, quem vai vencer o programa é Cézar Black, de quem se aproximou muito após a saída de Gustavo.

"De verdade, eu queria muito que fosse a Domitila, mas eu vi uma cena que pegou no coração... eu a amo, ela é minha amiga e quando ela sair eu vou perdoá-la, porque jogo é jogo. Mas agora, de coração, quem eu quero que ganhe é o Cezar Black ", declarou ela em entrevista enviada à imprensa.

Key Alves disse que já tem planos para os próximos meses. "Eu quero muito continuar jogando, mas ainda tenho uma cirurgia pela frente para fazer de uma lesão gravíssima no joelho. É uma coisa sobre a qual eu ainda tenho que pensar, porque vai levar anos para isso voltar a ser como era antes. Vou conversar com o meu time e ver se eles ainda querem que eu jogue lá (risos). Eu amo a rotina de atleta que eu tenho e não quero perder isso, mas eu também quero trabalhar muito como influenciadora", alegou.

Ela comemorou a oportunidade que ganhou no BBB23. "Estar no ‘Big Brother’ é uma oportunidade muito grande para isso aumentar e fazer muito trabalho, então não quero desperdiçar esse momento meu. Acho que jogar vôlei vai esperar um pouco. Vou ver o que tem pela frente e depois conseguir reconciliar tudo e voltar à rotina que eu tinha. Eu já conseguia fazer as duas coisas juntas, então não acho que vai ser diferente. Mas vôlei agora vai esperar um pouquinho."

Domitila e Fred começam a resistência no Quarto Branco

O Quarto Branco já começou! Na manhã desta quinta-feira, 08, Domitila e Fred foram isolados da casa mais vigiada do Brasil dentro de um carro branco 0 Km, em uma prova de resistência, em que os dois devem ficar sentados, enquanto seguram um acessório redondo do lado de fora do carro.

Segundo o apresentador do reality, Tadeu Schmidt, o objeto não pode cair. Eles também não podem fazer suas necessidades dentro do carro, mas podem dormir. Além disso, eles precisam contar quantas vezes um logo vai aparecer no telão – já que essa contagem será o desempate caso eles continuem no local até o tempo limite. O vencedor ganha imunidade e o carro da prova. Já o perdedor, vai direto para o paredão sem direito a bate e volta.