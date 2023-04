Key Alves se revolta após mensagens íntimas com Gustavo vazarem: "Eu confiei"

Key Alves se revolta após mensagens vazarem na mídia; ela está muito abalada

A sister Key Alves se pronunciou nesta quinta-feira, 13, após o vazamento de conversas íntimas com Gustavo Benedeti, com quem viveu um curto romance durante o BBB23. A atleta ficou revoltada com a publicação das trocas de mensagens por um colunista.

"Lamentável saber que a pessoa que eu mais confiei está expondo conversas nossas íntimas na qual onde eu tentei ajudar ele, quando ele se recusou a me acompanhar no show Tardezinha e a “tal” estratégia minha era pensando nele para os haters não o atacassem por ele ter ido comigo, mesmo assim ainda pensei nele", declarou a sister sem citar nomes.

A ex-BBB se mostrou muito abalada. "Lamentável saber que ele está nesse nível de comportamento enquanto eu em todas as entrevistas estou dizendo a verdade e sincera e com todo respeito que eu tenho por ele", continuou em seu desabafo.

Key Alves ainda reiterou sua posição. "Inclusive no dia do show da Tardezinha, fiz uma live no Instagram na qual ele participou e estávamos bem e já estávamos combinando de ir para o Mato Grosso juntos no final de semana. Por isso sim fui pega de surpresa no nosso término!", finalizou Key.



🚨VEJA: Gustavo Cowboy expõe para Léo Dias prints de conversas dele com Key Alves, onde mostra ela não querendo deixar ele divulgar o término do namoro.



A coluna teve acesso a mensagens trocadas entre o casal, onde Key já sabia que Gustavo queria terminar. pic.twitter.com/bYfKUsjJf7 — CHOQUEI (@choquei) April 13, 2023

Família de Larissa revela dívidas

A família da sister Larissa se endividou durante a participação dela no BBB 23, da Globo. Com a ida dela ao reality show, a família ficou sem o seu salário para pagar as contas mensais da casa e acabou tendo problemas financeiros. “A Lari paga todas as contas de casa: aluguel, comida, tudo. Quando ela entrou no BBB, a gente não teve mais a renda dela. São contas que continuam chegando. Então, a gente precisa pagar as dívidas que estão pendentes”, contou a irmã dela, Leticia, à coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Inclusive, a irmã dela contou que o plano de Larissa é trabalhar com internet após sair do reality show. “Ela não vai mais ser professora de educação física. Tem o sonho de ajudar a gente financeiramente e acredita que vai conseguir isso através da internet. É o sonho dela trabalhar com isso”, afirmou.