Key Alves revela se já falou com Gustavo fora do BBB 23: “Desesperado”

Eliminada do BBB 23, Key Alves abre o jogo e revela se já entrou em contato com Gustavo

Depois de tomar um banho de água fria com o recado deixado por Gustavo (28) no ‘Mais Você ’, Key Alves (23), eliminada do BBB 23 na última terça-feira, 07, revelou se pretende conversar com o brother fora da casa mais vigiada do Brasil. Ela também contou que já conseguiu entrar em contato com o cowboy, com quem se relacionou no reality.

Key cumpria a intensa rotina de compromissos dos eliminados, quando foi entrevistada para o Gshow, ainda nos estúdios da Globo: "Você já falou com o Gustavo?", perguntaram. A jogadora de vôlei abriu o coração e mostrou que não guarda nenhum rancor da mensagem fria que recebeu de seu amado durante o café da manhã com Ana Maria Braga.

"Ele conversou com a minha assessora e ela falou que ele está desesperado atrás de mim. Eu mandei um áudio para ele e falei que estou corrida aqui, mas estou muito ansiosa para falar com ele, muito mesmo", Key revelou que está animada para poder conversar a sós com o Cowboy que roubou seu coração no reality.

No 'Mais Você', Key fecha a cara com recado frio de Gustavo: "Repensar"

Mais cedo, Key Alves revelou que não tinha conseguido falar com Gustavo durante o café da manhã com Ana Maria Braga no ‘Mais Você ’ desta quarta-feira, 08: "Nem peguei meu celular ainda, não tenho o número dele, não consegui fazer nada ainda, nem dormi eu dormi. Hoje eu vou falar com ele com calma”, ela explicou, depois de confirmar que estava apaixonada.

Foi então que a produção do programa exibiu um recado do cowboy, que declarou: “Em breve a gente vai poder conversar sobre tudo e, melhor ainda, sem microfone", a jogadora de vôlei ficou surpresa com a declaração e não escondeu sua reação, fechando a cara assim que notou um clima estranho na fala de Gustavo.