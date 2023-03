Key Alves revela lançamento de conteúdo adulto com Gustavo: "Babado"

Após o BBB23, Key Alves revela lançamento de conteúdo proibido para menores com o brother

Fora da casa do BBB23, a agora ex-BBB Key Alves revelou que já está planejando criar conteúdo adulto ao lado do namorado, Gustavo Benedeti. Os dois revelaram a informação em uma entrevista nesta sexta-feira, 10.

Durante o mesacast BBB Tá On, ela foi questionada sobre o futuro em uma plataforma de conteúdo adulto. Sem pudores, a sister disse que eles vão criar conteúdo juntos, mas fez mistério sobre os detalhes.

"Não dá pra falar sobre isso, a gente tá esperando algumas respostas... mas tem! Um dos... Eu posso falar que, quando acontecer, vai ser babado", prometeu ela.

Na mesma conversa, a sister contou que colocou o brother contra a parede logo após os dois se encontrarem pela primeira vez fora do BBB23. Ela contou a história em uma entrevista reveladora.

"Eu fiquei vendo as conversas na internet... o pessoal: 'Ele não quer você, não!'. Aí eu comecei a entrar nisso", disse ela ao podcast BBB Tá On. A atleta disse que fez questão de questionar o caubói, já que estava preocupada com o que estava lendo .

"Peguei ele no cantinho, nos bastidores, e falei: 'Cara, você quer ficar comigo mesmo?'. E ele: 'Lógico!'", disse ela rindo da situação. Segundo ela, os dois vão tentar mesmo um romance aqui fora.

Key Alves exibe conversa com Gustavo após sair do BBB 23

A jogadora de vôlei Key Alves foi flagrada enquanto conversava com o fazendeiro Gustavo após deixar o BBB 23. A ex-sister teve a oportunidade de conversar com ele por uma chamada de vídeo. Nos stories do Instagram, Key exibiu a imagem de quando eles estavam conversando pelo celular.

Porém, a jogadora de vôlei ainda não deu mais detalhes de como foi a conversa deles. Vale lembrar que Key Alves já deixou claro que gostaria de manter o relacionamento com ele fora do BBB 23. "Eu espero que sim. Eu não fiz todo esse charme na TV, nacionalmente, para todo mundo, inclusive para o Gustavo, para ele não me querer agora, né (risos)? Brincadeira! A gente vai conversar – ainda não fizemos isso –, vamos gravar esse momento que a galera está cobrando muito e querendo muito ver. Mas estou na correria, quase não consegui falar com a minha família ainda. Quando a gente se ver, a gente vai conversar e espero, sim, que a gente consiga seguir em frente", disse a jogadora de vôlei.