Key Alves justifica vestido preto em Festa de Bruna Griphao: "Queria irritar"

Na época, Key Alves não seguiu o pedido da atriz de todos usarem roupas brancas e causou na web

Na festa do Líder da Bruna Griphao, a atriz tinha pedido para que todos usassem roupas claras para combinar com o tema da festa, que foi inspirado na Grécia! Porém a jogadora de vôlei, Key Alves resolveu causar na festa da rival e apareceu com um vestido preto.

Durante sua participação no Mesacast do BBB Tá On, a jogadora de vôlei justificou sua escolha de look ousada. "Ela e a Larissa queriam decidir tudo. Eu não sou 'maria vai com as outras'. Quando elas chegaram falando: 'Todo mundo de branco', eu fui afrontosa, já fui caçando meu vestido preto. Eu queria irritar elas, mexer com o psicológico".

A atleta acrescentou: "Eu queria irritar elas e eu sei que isso irritou. Eu falava: 'Gente, vocês não mandam em mim, a casa é minha também!'".

Key Alves tem conversa decisiva com Gustavo

A sister confessou nesta sexta-feira, 10, que colocou Gustavo Benedeti contra a parede logo após os dois se encontrarem pela primeira vez fora do BBB23. Ela contou a história em uma entrevista reveladora.

"Eu fiquei vendo as conversas na internet... o pessoal: 'Ele não quer você, não!'. Aí eu comecei a entrar nisso", disse ela ao podcast BBB Tá On. A atleta disse que fez questão de questionar o caubói, já que estava preocupada com o que estava lendo.

"Peguei ele no cantinho, nos bastidores, e falei: 'Cara, você quer ficar comigo mesmo?'. E ele: 'Lógico!'", disse ela rindo da situação. Segundo ela, os dois vão tentar mesmo um romance aqui fora.

Também para o podcast, ela contou que seu primeiro banho pelado foi logo na companhia do amado. "Só tomei banho pelada ontem porque nos últimos dias eu estava entrando de calcinha. A que eu fiquei pelada, foi acompanhada. Foi muito estranho porque eu estava muito tímida", declarou ela.