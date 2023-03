Key Alves fica surpresa ao ver Gustavo dizendo que não formaria casal dentro da casa

No Café com Eliminado do Mais Você, Key Alves falou sobre o amor pelo ex-brother: 'Morrendo de saudades'

Key Alves foi a 8ª eliminada do BBB 23 nesta terça-feira, 07. A ex-sister se despediu da casa mais vigiada do Brasil com 56,76% dos votos e conversou com Ana Maria Braga no Café com Eliminado nesta quarta-feira, 8.

"Sou uma menina muito nova, estou disposta a aprender, mas consigo ver o que errei. Quando a gente vem aqui fora o choque é bem grande e é nada a ver com o que a gente pensava ali dentro, totalmente o contrário.", disse a ex-sister para a apresentadora.

Ana Maria mostrou que Gustavo falou no podcast BBB Tá On que se pudesse voltar atrás, talvez não faria casal novamente. A atleta ficou indignada:

"Acredito que ele esteja assistindo. Gustavo, não quero nem saber, estou no Mato Grosso amanhã. Que isso? Não faria casal comigo? Com esse nenenzinho aqui? Estou passada com ele."

O cowboy ainda mandou um recado especial para Key:

"Estou muito feliz que você aguentou o rojão e seguiu firme até o fim. Vai ter oportunidade de ver erros e acertos e em breve a gente vai poder conversar sobre tudo e melhor ainda, sem microfone."

Antes de ver o vídeo, a jogadora de vôlei teria se declarado para o parceiro de jogo:"Nunca tinha vivido algo assim e sabia que um dia ia acontecer, mas não sabia que ia conhecer essa pessoa especial no BBB 23. Vamos continuar aqui e estou ansiosa para vê-lo. Eu tinha medo dele não conseguir mostrar o jogo dele e eu o meu, fomos uma pessoa só. Mas foi a melhor atitude que a gente tomou, não me arrependo de termos ficado, formado um casal. Depois voltei atrás, me iludi e falei é isso, estou apaixonada e acabou."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Key Alves surpreende ao revelar quem merece vencer o BBB23

Nesta quarta-feira, 8, ela revelou que não torce mais por Domitila Barros. Para ela, quem vai vencer o programa é Cézar Black, de quem se aproximou muito após a saída de Gustavo.