Key Alves fica chocada ao ver Domitila fazendo jogo duplo: "matar ela"

No 'Bate-papo' BBB, Key Alves assistiu às cenas em que Domitila troca informações com Mc Guimê

A jogadora de vôlei Key Alves teve muitas surpresas ao sair do BBB e ir direto para o 'Bate-papo BBB' ver cenas do programa.

A atleta tinha uma espécie de richa com o cantor Mc Guimê e destilou ódio contra ele por todo o jogo. Em uma das cenas, ela viu que Domitila, sua aliada, havia se juntado a ele em um determinado momento do jogo.

Ao ver as cenas em que Domi conta detalhes das conversas de seu grupo, contrário ao do cantor, para ele, Key se mostra chocada.

"Eu vou matar ela. Ela passou informações igual o Cristian fez, realmente", disse a companheira do caubói.

No entanto, ela reconheceu que sua rivalidade com Guimê não passou de falar mal dele pelas costas. "Não entreguei nada, mas faz parte. Achava que era sempre melhor não causar mais. Meu medo era de estar causando demais

As apresentadoras Viviam Amorim e Patrícia Ramos questionaram o porquê do embate direito não ter acontecido."Não tinha medo dele, por isso que sempre encarei de ser meu adversário. Eu achava muito do que poderia ser ele aqui fora. Esse era o meu medo: será que ele é 'o cara' lá fora?", revelou ela

"Aí começou a ganhar todas as provas e fiquei pensando: 'Como vou bater de frente com o cara e não estou ganhando nenhuma prova?'. Então coloquei meu pé no chão e falei 'Deixa como tem que ser', mas medo dele eu não tive, não", continuou.

Veja vídeo: