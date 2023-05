Key Alves curte tweet alfinetando fim do casamento de Patrícia Ramos

Postagem curtida por Key Alves também mencionava fim de relacionamento de Larissa e Fred Bruno

A atleta Key Alves não deixou passar o fato de Patrícia Ramos ter anunciado o término de seu casamento com Diogo Vitorio e Larissao fim do namoro com Fred Bruno.

A ex-BBB ficou super irritada quando as apresentadoras Patrícia Ramos e Vivian Amorim contaram para Larissa sobre o término de Key com Gustavo Benedeti no 'Bate-papo com o Eliminado'. À época, a personal afirmou: "Brigar por macho dá nisso". Isso porque durante o confinamento, a atleta tinha certeza que Larissa dava em cima do caubói, o que as cenas mostraram que, na verdade, Gustavo é quem olhava para a educadora física.

"Patrícia e Larissa anunciando fim de relacionamento logo após fazerem zoações com Key é no mínimo poético", disse a internauta no tweet curtido pela atleta de vôlei. "O mundo não gira, capota", disse outra. "O karma sempre chega, cuidado ao falar ou debochar da amiguinha", disse outra internauta no terceiro tweet curtido por Key.

O término de Patrícia Ramos

Em uma foto preta e branca dos dois, a apresentadora anunciou o fim do casamento no último sábado, 27: "Faz cinco anos que vocês acompanham a nossa rotina. Mas hoje, em respeito aos amigos, fãs e familiares, anunciamos o fim da relação conjugal, marcada por muita cumplicidade, alegria e momentos incríveis. Nem todos os finais são tristes, às vezes eles são necessários, não marcando o fim do amor, mas o início de novos ciclos. Agradecemos o carinho de todos".