Key Alves, cotada para BBB23, deixa seguidores malucos com foto de biquíni

Jogadora de vôlei Key Alves é uma das principais personalidades cotada para o Big Brother Brasil 23

Muito cogitada para integrar o elenco do Big Brother Brasil 23, a jogadora de vôlei Key Alves (22) decidiu deixar seus seguidores malucos! Em suas redes sociais, a atleta chamou a atenção dos fãs ao aparecer de biquíni, aproveitando as férias em Jericoacoara, no Ceará.

“Dia de muito sol, praia e piscina”, escreveu a jogadora de vôlei na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, a morena ostenta um corpaço sarado, com barriguinha trincada e bumbum empinado.

Os cliques levaram seus seguidores à loucura com a beleza de Key. “Dois paraísos no mesmo lugar”, escreveu um. “Queria ser assim! Gostosa”, brincou uma outra seguidora. “BBB é logo ali”, ironizou um terceiro, esperando que a atleta entre mesmo para o reality show da Globo.

Veja a publicação de Key Alves que arrancou elogios de seus seguidores por seu corpão escultural:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por K E Y 🔑 (@keyalves)

Quem são os famosos cotados pela internet para entrar no BBB 23? Confira lista

Todos estão muito ansiosos para a estreia de BBB23, que promete trazer pessoas interessantes do mundo artístico. E alguns fãs e telespectadores do reality da Globo já tentam adivinhar quais famosos farão parte do grupo Camarote desta edição Mas quem são as celebridades sendo cotadas pela internet? Confira a seguir:

O cantor Vitão é um dos nomes mais citados pelos internautas. Ex-namorado de Luísa Sonza, o famoso já participou do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Porém, Boninho já desmentiu a participação do artista.

Além dele, a cantora Wanessa também é uma forte candidata a entrar na casa mais vigiada do Brasil, para os internautas. Filha do cantor Zezé di Camargo, já desmentiu boatos, afirmando que já tem uma agenda de shows para o mês de janeiro.

O cantor Lucas Lucco é um dos principais nomes do grupo Camarote. Apesar de ser bastante citado, o artista não se manifestou sobre os boatos até o momento e, em seu site oficial, não há divulgação de agenda de shows para o ano de 2023.

A lista de atores ainda conta com nomes como Romulo Arantes Neto, Ana Hikari, Vitória Strada e Bruna Griphao. Já quanto aos influenciadores, os nomes mais citados são os de Dora Figueiredo, Vivi Wanderley e Laura Brito. Nomes como Xamã, Yasmin Brunet e Isabella Santoni também foram desmentidos por Boninho.