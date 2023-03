Key Alves choca mexicanos ao revelar regra do BBB 23: “O tempo todo”

Key Alves conversou sobre diferenças entre o reality show brasileiro e o mexicano

Key Alves (23) está conhecendo na prática as diferenças entre o ‘Big Brother Brasil 23’ e o reality show mexicano ‘La Casa de Los Famosos’.

Uma das mudanças que mais chamou a atenção foram as regras às quais os participantes de ambos os programas estão sujeitos para tomar banho.

Enquanto no programa do México os confinados podem tirar as roupas normalmente para se lavarem, no Brasil todos vão ao chuveiro em frente às câmeras.

Essa revelação deixou os gringos completamente chocados e até mesmo incomodados. O assunto veio à tona após um dos participantes mostrar para Key o local em que ela deveria guardar seus pertences.

"Gente, eu tô passada! Que incrível, eu não acredito nisso! Eu não sei nem o que guardar aqui dentro... Eu tenho tanta coisa", respondeu.

O motivo da empolgação foi que - ao contrário do BBB 23, em que os brothers mantêm suas roupas em malas nos próprios quartos - os mexicanos possuem um closet para organizar o que levaram.

Foi então que Key aproveitou para perguntar como eles tomavam banho no reality show. "O banho é com roupa?", quis saber. Imediatamente, os estrangeiros estranharam a pergunta.

Os membros do ‘La Casa’ explicaram que lá existe um banheiro privativo para que todos possam tomar banho sem roupas.

Segundo eles, a câmera é acionada apenas se duas pessoas entrarem juntas no ambiente. Caso contrário, não.

"Então o banho aqui é pelado? Eu vou de calcinha", se surpreendeu Key. Ela contou aos mexicanos que o momento de privacidade não é permitido no programa brasileiro.

"É câmera o tempo todo", contou ela. A revelação chocou os participantes, que ficaram incomodados ao imaginarem o país inteiro assistindo aos confinados fazendo a limpeza pessoal diária.

Key Alves entra no 'La Casa de Los Famosos'

Key Alves foi recebida com aplausos pelos participantes do reality show na área externa da casa. Em seguida, ela cumprimentou um por um.

O primeiro comentário da ex-sister foi sobre a temperatura. "Nossa, muito frio!", dispara. Logo depois, Key tentou se comunicar com os participantes e disse que não fala a língua deles.

Pouco depois, a ex-sister conversou com os participantes, contou sobre o relacionamento dela com Gustavo e afirmou que está apaixonada pelo fazendeiro.

A jogadora de vôlei disse que os dois não conseguem andar na rua por tanto assédio do público e que levou a cueca do amado para matar a saudade.