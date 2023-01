Karoline Lima lamenta não ter sido chamada para participar do Big Brother Brasil 23

Influenciadora Karoline Lima diz que já estava esperando e se programando para o confinamento

A influenciadora e modelo Karoline Lima (26) revelou em suas redes sociais que gostaria de fazer parte do elenco de Big Brother Brasil 2023. Ela lamentou nesta quinta-feira, 12, por não ter recebido um convite para o reality de confinamento da Rede Globo.

“Boninho perdeu uma super oportunidade de me chamar", brincou ela. "Achei que eu ia, já estava com toda a minha programação, esperando. Boninho, você não está entendendo o que perdeu, lindo”, completou, em seus stories de seu perfil oficial no Instagram.

Declaradamente fã do reality show da emissora carioca, a loira disse que está acompanhando o Big Day enquanto aproveita seus dias de folga no arquipélago nordestino de Fernando de Noronha. “A internet aqui está ruim, mas estou vendo umas coisas que aparecem de vez em quando do povo do Big Brother. Vai ser tudo! Não vejo a hora de me alienar completamente assistindo”, revelou.

Mesversário da filha

Nesta terça-feira, 10, Karoline celebrou o sexto mesversário da filha, Cecília, fruto do antigo relacionamento da modelo com o jogador de futebol Éder Militão (24). A festa teve como tema "Tardezinha da Ceci", inspirada no Tardezinha, projeto de Thiaguinho. Nos Stories do Instagram, a mamãe de primeira viagem compartilhou uma sequência de registro do dia especial com a herdeira, desde os detalhes dos preparativos até a comemoração com os convidados.