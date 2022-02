Karol Conká e Sarah Andrade se encontram e posam juntas: "Zerei o ano"

As ex-BBBs, Karol Conká e Sarah posaram juntas e mostraram que a rivalidade ficou no BBB 21

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 09h39

Noite de reencontro para ex-BBBs! Desta vez, Sarah Andrade (30) e Karol Conká (36) se encontraram durante a festa pré-carnaval de Viih Tube (21).

Na web, as ex-BBBs compartilharam cliques juntas e surpreenderam a web com o encontro, um ano após o BBB 21.

Na edição, Sarah foi responsável por mandar Karol Conká ao paredão em que ela foi eliminada com recorde de 99,17% dos votos válidos.

E com os cliques durante a festa de Viih Tube, Sarah e Karol mostraram que a rivalidade ficou no jogo do BBB 21.

Sarah também apareceu nos stories ao lado de Nego Di (27) e outros participantes do BBB 21, como João Luiz (25) e Thaís Braz (29).

Karol Conká e Sarah Andrade se encontram e posam juntas: