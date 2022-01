Juliette revela detalhes sobre sua participação no BBB21: "Eu teria saído"

Em conversa com Virgínia Fonseca e Camila Loures no Podcats, Juliette falou sobre sua participação no BBB21

Na volta do 'Podcats', Virginia Fonseca (22) e Camila Loures (26) receberam a campeã do BBB21, Juliette (32), que confessou ter assistido todos os episódios do programa que foram ao ar.

Juliette contou que depois de ver toda a sua trajetória no BBB21, se considerou chata dentro da casa: "Assisti tudo que passou na TV, mas é loucura. Eu fiquei com abuso de mim no início, falei 'como eu gritava'. Eu era chata", disse a ex-BBB.

A ex-BBB abriu o coração e falou sobre sua primeira semana dentro da casa, que foi bem conturbada com os brothers. Segundo Juliette, ela sentiu dificuldade em se comunicar com os outros brothers e sentiu medo do público não entender a verdadeira Juliette.

"Na primeira semana eu fui engolida. Eu teria saído com toda certeza Todo mundo me falava isso, ou você me ama ou pega ranço, mas depois que você me conhece, você entende meu jeito, olhares, expressões e brincadeiras", contou Juliette.

Juliette também falou que pensou em desistir na primeira semana do programa e revelou que apertaria o botão de desistência, novidade do BBB22.

Sobre o BBB22, Juliette falou sobre as comparações com Eslovênia (25): "É estereótipo pela região [Nordeste], mas com um tempinho isso cai por terra, a personalidade fala, é a primeira semana do programa", afirmou a ex-BBB.

A ganhadora do BBB também pediu para que os espectadores deem tempo para que os participantes mostrem a verdadeira essência deles: "Não cancelem ninguém, nem amem demais alguém", disse Juliette.

A participação de Juliette na estreia do Podcats conta com mais de 1 milhão de visualizações no Youtube. E a hashtag "#JulietteNoPodcats" ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais.

