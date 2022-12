Juliette Freire diz que presenteou tio morador de rua: ‘Dei uma casa para ele’

Milionária, campeã do BBB Juliette Freire presenteia tio com casa própria e revela como gere sua fortuna

Cada vez mais milionária desde que foi campeã do Big Brother Brasil 21, a influenciadora Juliette Freire (33) revelou para seus seguidores como tem gastado e gerido seu dinheiro desde que saiu do reality show de confinamento da Globo.

Em entrevista para o jornal Extra, a multimilionária disse: “Tenho quatro irmãos, um pai e uma mãe, seis sobrinhos. Agora sete, um está na barriga. E alguns amigos que eu considero como irmãos e entram nesse grupo de pessoas que ajudo. Esse núcleo ainda não está 100%”.

Juliette ainda revelou que conseguiu transformar completamente a vida de seu tio, que era morador de rua. “Dei moradia e plano de saúde para eles, educação para todos os meus sobrinhos… Não ia gastar milhares de reais num bem de luxo se eu tinha um tio que morava na rua. Dei uma casa pra ele”, contou.

“O que eu queria muito ele [o dinheiro] já comprou: direitos básicos, dignidade humana. Sim, ele compra saúde, educação, moradia. Mas, da perspectiva da pessoa que tem dinheiro, ele não compra liberdade nem felicidade. Não sei explicar isso”, completou.

Ex-BBB Juliette Freire mostra detalhes de sua mansão gigantesca para seus seguidores

A ex-BBB e campeã do reality Juliette Freire agitou as redes sociais ao mostrar uma parte da decoração de sua mansão. Ela compartilhou como é a decoração da área de leitura de sua casa e também uma parte do hall com pé direito alto.

Nos stories do Instagram, Juliette exibiu sua estante de livros, a poltrona com apoio para os pés e também o hall com janelas e vista para o exterior da casa. “À noite, parece que tem um buraco na parede. O sol entra aqui”, disse ela sobre as janelas. Então, Juliette também mostrou uma nova obra de arte que comprou para colocar na parede atrás do sofá.