Juliette faz post se divertindo com amigos após anunciar novo trabalho

A vencedora do BBB 21, Juliette Freire, postou diversas fotos nas suas redes sociais se divertindo em dia ensolarado

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 20h31

Nesta terça-feira, 15, Juliette (32) postou em seu Instagram algumas fotos aproveitando o dia ensolarado com seus amigos!

Nas fotos a cantora apareceu com um biquíni de cores marrom, preto e branco. A campeã do Big Brother 2021 também usava um chapéu preto para complementar o look.

A influenciadora e seus amigos curtiram o dia de sol se divertindo em um pedalinho na lagoa e ainda aproveitaram uma piscina.

Na legenda do post, Juliette escreveu: "Um pouco de trabalho, um pouco de diversão". Isso porque, neste mesmo dia 15, a também advogada anunciou que seria "Head de Inovação" em uma empresa de eletrodomésticos.

Os fãs da artista adoraram o post! "Que mulher meus amigos", comentou uma seguidora. Outra fã da campeã de reality-show escreveu: "Te ver feliz me faz um bem tão grande, eu te amo tanto".

E outros participantes do BBB também reagiram à postagem da estrela. "Esse sorriso", comentou Mari Gonzales(27), que participou do BBB 20. E a cantora Gabi Martins (25), que também ficou famosa pela edição de 2020 do reality, elogiou: "Perfeita"

Confira aqui o post de Juliette!