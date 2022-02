Juliana Alves manda mensagem de apoio para Maria: ''Que você tenha sabedoria''

Juliana Alves, que participou do BBB 3, publicou uma mensagem de apoio para Maria, que foi desclassificada do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 21h07

Juliana Alves (39) mandou uma mensagem de apoio para Maria (21), que foi desclassificada do BBB 22 após bater um balde na cabeça de Natália Deodato (22) durante o Jogo da Discórdia que aconteceu na última segunda-feira, 14.

A atriz, que participou do BBB 3, compartilhou no feed do Instagram uma foto da ex-sister e afirmou que ficou muito feliz ao saber que ela estava no reality show. Juliana também confessou que estava torcendo para que Maria e Natália fossem amigas, mas entende os motivos da amizade não ter acontecido.

"Maria, quando te vi na novela Amor de Mãe, pela primeira vez, já te achei muito talentosa. Quando te vi cantando, virei sua fã e comecei a te seguir nas redes. Quando soube que você ia pro BBB, já comecei a torcer por você. Pudemos te conhecer um pouco mais e ver que você, assim como tantos, muitas vezes ainda tem atitudes imaturas, mas também muitas vezes tem posicionamentos de uma grande mulher. Queria que você tivesse se unido a Natália, mas entendo que às vezes não rola", começou.

Juliana afirmou que em muitos momentos discordou das atitudes de Maria no reality e lamentou que ela tenha agredido a colega durante o Jogo da Discórdia. "Eu discordei de você em vários momentos, mas ainda assim não deixei de gostar de você. Porém, você se submeteu a um jogo (jogo esse que muitas vezes testa os limites das pessoas, como o deprimente jogo da discórdia de ontem) e sim, todo jogo tem regras, as quais uma delas você violou. Uma pena. Não gostei de ver você agredindo a Natália daquela forma. Fiquei P da vida..., mas não comemoro a sua saída. Fico triste mesmo por isso", acrescentou.

A atriz desejou que ex-BBB tenha sabedoria para lidar com a desclassificação do programa e que ela reflita sobre as atitudes que teve. "Sabemos como essa expulsão pode bater fundo pra uma garota como você em uma sociedade como a nossa. E, por isso, espero que você tenha sabedoria de pegar o que vale disso tudo e utilizar pra curar algo que só você sabe que te fere aí dentro e pra transformar o que você deseja pra sua vida. Que sua arte seja sua cura no seu caminho. Você é uma grande potência. Vida que segue. E a todos, vamos refletir sobre nossos próprios "baldes" do dia a dia. Que possamos aprender com os erros, não precisamos colocar o dedo na ferida de ninguém", finalizou.

Confira a mensagem de apoio de Juliana para Maria: