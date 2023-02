José Loreto declara torcida para participante do BBB 23

Durante sua participação no Encontro com Patrícia Poeta, José Loreto falou sobre BBB e “Vai na fé”

Durante sua participação no Encontro com Patrícia Poeta desta sexta-feira, 10, José Loreto falou sobre as inspirações para seu personagem, Lui Lorenzo, de Vai na Fé. O ator também aproveitou para declarar sua torcida no BBB23.

"Dedico o Lui fortemente ao Sidney Magal, porque é um latin lover ", declarou o ator, que contou que estava escalado para viver o cantor no filme "Meu Sangue Ferve por Você", mas precisou deixar o projeto.

"Fiz dois anos de preparação, mas veio a pandemia e depois o convite para Pantanal. Virei produtor do filme do Magal que vai estrear esse ano", contou ele, que foi substituído por Filipe Braga no longa. "Comecei a preparação para o Lui quando ainda estava em Pantanal. Esse personagem é um presente".

O ator falou também sobre BBB 23 e declarou torcida para Aline Wirley, que disse conhecer há anos e também ser um grande amigo do marido da cantora, Igor Rickli.

Ele também opinou sobre a polêmica do dia no reality a reclamação de Cezar por Gustavo não tê-lo levado para o VIP, depois que o baiano colaborou para que ele conquistasse a liderança.

"Quem ganhou foi o Cowboy, tem direito de fazer o que quiser", defendeu ele

Cezar ficou decepcionado por não estar no VIP

Cezar Black teria ficado chateado com o Gustavo, por ter ficado de fora do vip do Cowboy. Cezar foi para a grande final da Prova do Líder do BBB 23.

Na hora de escolher o grupo VIP, o Líder deixou o amigo de fora e os dois conversam agora no Quarto Fundo do Mar sobre o que aconteceu.

Cezar diz para lider dessa semana: "Eu compreendo, mas eu não entendi. A gente entrou no jogo junto. Jogamos todo o jogo junto. Fiquei decepcionado".

O baiano explica que entende a decisão de colocar Domitila Barros e Sarah Aline no VIP, mas confessa que achava que os quatro que participaram da prova como um grupo iriam juntos.