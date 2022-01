Jogo da Discórdia no BBB22 não agrada muito o público: ''Acha que somos palhaços''

Com dinâmica de montar o pódio da final, Jogo da Discórdia não tem brigas no ao vivo e desanima público

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 08h26

O primeiro Jogo da Discórdia do BBB22 nesta segunda-feira, 24, não agradou muito o público.

Com a dinâmica de montar o pódio da final, alguns brothers acabaram "sabonetando" e o momento acabou sendo mais de amor do que de troca de farpas.

Um exemplo disso foi Naiara Azevedo (33). Com as placas nas mãos, a cantora enrolou para escolher com quem gostaria de estar na final, alegando que desejava levar todos os brothers com ela.

No final, a sertaneja - que ameaçou deixar o reality logo após ser emparedada - acabou dando os lugares para Jessilane Alves (26) e Tiago Abravanel (34).

- Boninho manda indireta para Naiara Azevedo: ''Entrar no BBB pra desistir? Vai entender''

Inclusive, o neto de Silvio Santos (91) mostrou grande popularidade na casa ao ser colocado em cinco pódios.

Público fica desanimado com Jogo da Discórdia

As segundas-feiras no BBB são esperadas pelo público por ter o Jogo da Discórdia, momento em que os brothers se alfinetam.

Contudo, a primeira dinâmica acabou sendo mais de amor e a web reagiu. "Boninho só pode achar que somos palhaços", disse o perfil Otariano sobre o momento.

Nos comentários, os internautas também opinaram. "Naiara já começou enchendo o saco", disseram sobre a enrolação da cantora. "Tô assistindo aqui e vomitando de ódio", falou uma seguidora.