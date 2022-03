João Baldasserini revela torcida no sétimo paredão: ''O BBB pode ficar interessante''

O ator João Baldasserini contou qual brother quer ver eliminado no sétimo paredão do Big Brother Brasil 22

CARAS Digital Publicado em 07/03/2022, às 15h02

João Baldasserini (38) decidiu opinar sobre o sétimo paredão do BBB 22. Arthur Aguiar (33), Jade Picon (20) e Jessilane Alves (26) estão na berlinda e disputam a preferência do público de casa para seguirem na disputa pelo R$ 1,5 milhão.

Na tarde desta segunda-feira, 7, o ator usou seu perfil no Instagram para revelar aos fãs que está torcendo para que a influenciadora seja a eliminada do reality. Baldasserini explicou que no seu ponto de vista, a sister "propôs um jogo frágil" e ainda afirmou que o programa ficará "muito mais interessante sem ela".

"A Jade pra mim trouxe imaturidade pro programa, propôs um jogo frágil, sem consistência e com um ego muito inflado. Ela entrou no programa de um jeito e parece que vai sair do mesmo jeito. Saindo amanhã no paredão, ou ficando até o fim do programa, não vejo uma garota disposta a "baixar à guarda, conversar num lugar maduro, reconhecer erros, acertos, ouvir os outros, ceder refletir", começou o artista.

João seguiu a publicação explicando o motivo da eliminação de Jade ser melhor para o jogo. "A saída dela pode trazer discussões, conflitos e embates muito mais interessantes, do que esses que ela se dispôs a jogar, e por incrível que pareça ela é uma líder ali dentro, influenciando pessoas a jogarem nesse lugar ruim, superficial. O bbb pode ficar muuuuito mais interessante sem ela. Minha opinião. Fora jade! #forajade", completou ele.

Os fãs de Baldasserini concordaram. "Era minha favorita até a primeira liderança, na segunda ela conseguiu fazer com que eu amasse o Arthur. Muito arrogante e mimada", disse uma seguidora. "Caramba. Você foi perfeito. Eu acho exatamente isso", concordou outra. "Com certeza, é uma menina muito mimada e não vai mudar", afirmou mais uma.

Confira a publicação de João sobre o paredão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Baldasserini (@joaobalda)