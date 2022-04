Jessilane Alves é a décima quarta eliminada do 'BBB 22' e, pela primeira vez, top 6 é formado apenas por homens

Após disputar o paredão contra Arthur Aguiar, Douglas Silva e Eliezer, Jessilane Alves se tornou a décima quarta eliminada do programa

Na noite desta terça-feira, 17, aconteceu a décima quarta eliminação do Big Brother Brasil 22.

Jessilane Alves (26) disputou o paredão contra Arthur Aguiar (33), Douglas Silva (33) e Eliezer (31) e deixou a casa com 63,63% dos votos.

Agora, na reta final do programa, o top 6 é formado apenas por homens, Marca essa, que nunca havia sido batida antes. A Grande Final, desde a edição inicial, sempre teve, ao menos, uma mulher.

Como foi o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Jessilane Alves

Antes de mais um brother deixar a casa, Tadeu Schmidt (47) foi muito direto e mandou mensagens cifradas aos brothers: "A despedida de hoje é muito simbólica (...)", iniciou ele que fez uma análise do que significaria cada um dos brothers. "Eliezer do Carmo, o cara mais viajado, até passeia pelo grupo dos meninos, mas não se estabelece ali. Sabe o cara que tudo acontece com ele, é o Eli", seguiu confunindo os brothers e afirmando que ele ficou na casa.

Foi então que a confusão seguiu. "Nesse Paredão não tinha nada sobre você. Quem sai hoje tinha muita torcida, muita gente querendo sua vitória. Lidar com você é bom demais, fácil. Você é disciplinada, correta, não se desviou de suas convicções. Teve que lutar pra fazer o seu jogo [...] A sua vitória no BBB seria uma história de superação que iam contar por muitos anos. Não aconteceu. Você sai daqui com uma baita vitória pessoal. Quem sai hoje é você, Jessi."

Despedida de Jessi

Após a revelação do eliminado, Jessilane Alves agradeceu a todos antes de passar pela porta: "Gente, muito obrigada por tudo, vocês sabem o quanto foram importantes pra mim" .

"Foi muito bom, foi lindo ter vivido isso aqui. Se pudesse teria feito tudo de novo", disse Jessi, demonstrando gratidão.

Arthur Aguiar recebeu 28,54% dos votos, Douglas Silva 5,91% e Eliezer, 1,92%.

Confira a reação da web

Meus vizinhos gritaram com a eliminação da Jessi, irmão esse BBB tem dono. — Marquinho (@MarquinhoLP10) April 18, 2022

eu duvido que alguém tenha alguma justificativa plausível para a eliminação da Lina, Nati e Jessi, porque não existe #BBB22



facilmente o pior BBB da história — 奥德修斯 (@dem_o_cracia) April 18, 2022