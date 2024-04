Jessi Alves critica traição de Lucas Buda no BBB 24: 'Desrespeito'

Jessi Alves, do BBB 22, detona Lucas Buda por investidas em Giovanna Pitel no BBB 24. Em entrevista à CARAS Brasil, influenciadora opina sobre acontecimentos do reality show

Lucas Henrique, o Buda, participante do BBB 24, tem causado revolta no Brasil por conta das investidas em Giovanna Pitel. Casado com Camila Moura, o brother ignorou as câmeras da casa mais vigiada do Brasil para externar o seu interesse amoroso pela alagoana. Para Jessi Alves, que participou do BBB 22, ele está desrespeitando a esposa em rede nacional. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB diz que a professora foi traída mesmo com a ausência de contato físico.

"Pelo amor de Deus! Ela [a Camila Moura] mesma disse, ela falou sobre isso de já ter conversado com ele antes de entrar na casa e ela também acredita que traição não é só sobre o ato, e eu também concordo que não é sobre o ato físico de beijar, transar e qualquer coisa. Acho que a partir do momento que você tem um combinado com a pessoa, um acordo, essas coisas também envolvem o flerte, é um desrespeito em rede nacional, ele é casado", dispara a influenciadora digital.

Alves afirma que o Big Brother Brasil é um retrato da sociedade brasileira. A professora de Biologia observa que que durante o programa Camila tentou limpar a imagem negativa do marido por conta de julgamentos e embates com Davi. Apesar de todo esforço, o participante do BBB retribuiu com uma traição.

Moura já revelou em entrevistas que tem sido alvo de chacota por conta das investidas do marido em Pitel. Ela pediu o divórcio e contou já ter sido traída antes de o capoeirista entrar no reality show da Globo.

"Ele tá lá dentro da casa com a outra pessoa [enquanto] a mulher aqui fora fazendo de tudo para deixá-lo bem nas redes e tudo mais e aí ele vai lá e... Acho que envergonha ela publicamente, imagino que ela tenha se sentido péssima de se ver colocada nesse lugar em rede nacional. O BBB escancara a cara do Brasil de todas as formas", conclui.