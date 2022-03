Jade Picon reflete sobre sua participação no BBB 22: ''Ótima a expectativa ser baixa, porque aí eu surpreendo''

Em conversa com os brothers, Jade Picon refletiu sobre a decisão de participar do reality show

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 15h50

Na tarde desta quarta-feira, 2, os brothers do BBB 22 se reuniram na piscina para aproveitar o dia ensolarado.

Durante o momento de descontração, Jessilane Alves (26) relembrou o discurso de eliminação de Tadeu Schmidt (47) no paredão em que Larissa (25) foi eliminada. O apresentador falou sobre a expectativa gerada pela entrada dos participantes na casa.

Linn da Quebrada (31) confessou que imaginou que o discurso era para ela. "Quando ele falou 'da entrada', eu imaginei que pudesse ser eu. Porque quando vazou o meu nome, na minha entrada eu senti que gerou muitas expectativas. Boas e ruins", disse a atriz e cantora.

Ao ouvir a sister, Jade Picon (20) concordou. "A minha também, mas mais para ruim. Só que é ótimo a expectativa ser baixa, porque aí eu surpreendo, entendeu? Espero", afirmou a influenciadora digital.

Em seguida, a sister confessou que sua intenção ao aceitar participar do reality era justamente mudar a imagem que criaram sobre ela. "Um dos meus objetivos de entrar aqui era justamente isso. Existia uma imagem criada sobre mim que muitas vezes não condizia com a minha realidade", afirmou.

Jade fala sobre romance com Paulo André

Antes da eliminação de Larissa, Eslovênia Marques (26), perguntou à Jade Picon se pretende dar sequência no affair que vive com Paulo André (23), fora da casa. Mesmo os fãs do reality show torcendo para que eles fiquem juntos, a empresária disse não desejar ter algo mais sério com o atleta após ambos deixarem o programa.